В Баку в ДТП попали две машины Минтранса, ранено трое рабочих

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два автомобиля, находящихся на балансе Министерства транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе столицы.

В ходе ремонтных работ грузовик марки "Shacman", потеряв управление, врезался в припаркованные рядом автомобили марки Mitsubishi и УАЗ, которые находятся на балансе ОАО "АзерЙолСервис".

В результате происшествия ранения получили трое рабочих "АзерЙолСервис", которых доставили в больницы.

Управление полиции Наримановского района начало разбирательство в связи с ДПТ.