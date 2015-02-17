В Баку в ДТП попали две машины Минтранса, ранено трое рабочих

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два автомобиля, находящихся на балансе Министерства транспорта Азербайджана.
Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе столицы.
В ходе ремонтных работ грузовик марки "Shacman", потеряв управление, врезался в припаркованные рядом автомобили марки Mitsubishi и УАЗ, которые находятся на балансе ОАО "АзерЙолСервис".
В результате происшествия ранения получили трое рабочих "АзерЙолСервис", которых доставили в больницы.
Управление полиции Наримановского района начало разбирательство в связи с ДПТ.
News DepartmentАвтор новости
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