В Баку убившего брата-полицейского дзюдоиста направили в психбольницу

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу обвиняемого в убийстве Али Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева адвокат обвиняемого Турал Сулейманов подал ходатайство.

Он попросил провести комплексную судебную стационарную психиатрическую и психологическую экспертизу своего подзащитного А.Алиева.

Ходатайство было удовлетворено. А.Алиев направлен в Психиатрическую лечебницу №1.

Процесс отложен на неопределенный срок

Отметим, что убийство было совершено в августе прошлого года в доме по улице Мир Джалала, 85 в 9-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.

А.Алиев нанес брату Мураду Алиеву смертельные ножевые ранения.

А.Алиев 1990 г.р. - выпускник юридического факультета Московского государственного университета. Он также дзюдоист. А убитый им брат М.Алиев 1983 г.р. был профессиональным спортсменом по кунг-фу, сержантом полиции полка быстрого реагирования.

По предварительной версии, братья поспорили из-за просмотра телевизора.

Вскоре спор перерос в драку и, взяв кухонный нож, А.Алиев нанес брату многочисленные ножевые ранения.

После случившегося он бежал из дома. Но, затем А.Алиев был арестован сотрудниками полиции.