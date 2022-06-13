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В Баку, Сумгайыте и Лянкяране произошли автоаварии со смертельным исходом

В Баку, Сумгайыте и Лянкяране произошли автоаварии со смертельным исходом В Сумгайыте и Лянкяране произошли автоаварии со смертельным исходом.
Происшествия
13 июня 2022 г. 11:17
В Баку, Сумгайыте и Лянкяране произошли автоаварии со смертельным исходом

В Сумгайыте и Лянкяране произошли автоаварии со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

11 июня около 22:00 в Сумгайыте на территории 12-го микрорайона С.Мамедов, находившийся за рулем автомобиля марки Priora, насмерть сбил переходившего дорогу жителя города Горхмаза Гурбанова.

В тот же день около 13:00 в селе Вилван Лянкяранского района житель города И.Гусейнов на автомобиле марки Nissan сбил жителя села Сянана Гусейнова. Доставленный в больницу С.Гусейнов скончался день спустя, 12 июня.

12 июня около 2:00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района города Баку житель города М.Самедов на автомобиле марки Ravon сбил переходившего дорогу жителя Зангиланского района Сеймура Гулузаде. Госпитализированный С.Гулузаде скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

По всем трем фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Lənkəranda avtomobil piyadaları vuraraq öldürüb

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