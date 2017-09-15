В Баку суд вынес особое определение в отношении следователя

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Хагани Исаева, обвиняемого в совершении кражи и использовании наркотиков.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева уголовное дело было возвращено на предварительное следствие.

Суд вынес особое определение в отношении следователя, ведущего дело. Судья заявил, что в уголовном деле есть серьезные нарушения.

Отметим, что согласно обвинению, Х. Исаев обвиняется в совершении тайного ограбления чужого имущества - воспользовавшись носителем электронной информации, он незаконно совершил кражу в жилой площади. В Насиминском районе он украл из дома Гасыма Гюльмамедова 500 манатов, пластиковую карту, принадлежащую Лале Гюльмамедовой.

Затем во время задержания при нем были обнаружены наркотики.