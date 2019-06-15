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В Баку столкнулись две машины, пострадали 4 человека

​В Баку столкнулись две машины, пострадали водители
© Report

В Низаминском районе города Баку произошло ДТП.

Как передаёт Report, в результате столкновения автомобилей “Mercedes” и “BMV” в близости метро Гара Гараева пострадали водители автомобилей - Рахманов Расим Мухтар оглы 1979 года рождения и Билалов Азер Айдын оглы 1995 года рождения. Вместе с водителями в аварии получили ранения 7-летняя Исмайлова Хадиджа Рамиль кызы и 3-летняя Исмаилов Тургут Рамиль оглы. 

Раненые были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. У Р. Рахманов был диагностирован переломом бедренной области, а А. Билалов - рванье кожи века. Дети были выписаны на амбулаторное лечение.

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