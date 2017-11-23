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    В Баку сбивший пожилую женщину автомобиль скрылся с места происшествия

    Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в больницу

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сбивший пожилую женщину автомобиль скрылся с места происшествия.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

    Легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу в поселке Балаханы Бабаеву Рафигу Фархад гызы 1956 г.р. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Виновный в ДТП водитель вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей, скрылся на своем автомобиле с места происшествия. Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в больницу.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие. 

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