Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сбивший пожилую женщину автомобиль скрылся с места происшествия.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу в поселке Балаханы Бабаеву Рафигу Фархад гызы 1956 г.р. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Виновный в ДТП водитель вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей, скрылся на своем автомобиле с места происшествия. Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.