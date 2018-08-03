В Баку рабочий погиб, упав с третьего этажа виллы

https://report.az/storage/news/6f20e3ce0b5903479771edf8cad32073/fe561649-24d3-4897-ad0e-47f39872e25e_292.jpg
Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время строительных работ рабочий погиб, упав по неосторожности с третьего этажа виллы.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар.
Согласно сообщению, житель города Баку Тельман Эюуб оглу Гусейнов 1977 г.р., упав с третьего этажа трехэтажной виллы, получил тяжелые травмы.
Раненый был доставлен в Клинический медцентр №1. Но спасти его не удалось.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости