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    В Баку рабочий погиб, упав с третьего этажа виллы

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время строительных работ рабочий погиб, упав по неосторожности с третьего этажа виллы. 

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар.

    Согласно сообщению, житель города Баку Тельман Эюуб оглу Гусейнов 1977 г.р., упав с третьего этажа трехэтажной виллы, получил тяжелые травмы.

    Раненый был доставлен в Клинический медцентр №1. Но спасти его не удалось.

    По факту ведется расследование.

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