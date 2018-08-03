В Баку рабочий погиб, упав с третьего этажа виллы

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время строительных работ рабочий погиб, упав по неосторожности с третьего этажа виллы.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар.

Согласно сообщению, житель города Баку Тельман Эюуб оглу Гусейнов 1977 г.р., упав с третьего этажа трехэтажной виллы, получил тяжелые травмы.

Раненый был доставлен в Клинический медцентр №1. Но спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.