В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Баку.

Два человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сегодня в полдень на горячую линию министерства поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме на территории Насиминского района Баку.

На место взрыва незамедлительно выехали соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Было установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв. метров, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, в результате утечки бытового газа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.

Сотрудниками МЧС были приняты соответствующие меры безопасности.

По данному факту проводится расследование.