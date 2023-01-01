О нас

В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие Два человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Баку.
Происшествия
1 января 2023 г. 15:31
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сегодня в полдень на горячую линию министерства поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме на территории Насиминского района Баку.

На место взрыва незамедлительно выехали соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Было установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв. метров, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, в результате утечки бытового газа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.

Сотрудниками МЧС были приняты соответствующие меры безопасности.

По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında partlayış baş verib, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
В Баку уволены директора 30 школ
В Баку уволены директора 30 школ
26 декабря 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi