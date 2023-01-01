В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Баку.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сегодня в полдень на горячую линию министерства поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме на территории Насиминского района Баку.
На место взрыва незамедлительно выехали соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Было установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв. метров, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, в результате утечки бытового газа произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.
Сотрудниками МЧС были приняты соответствующие меры безопасности.
По данному факту проводится расследование.