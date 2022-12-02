В Баку произошел пожар в еще одном ресторане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, поступила предварительная информация, что в ресторане, расположенном на улице Микаила Алиева в Низаминском районе Баку, горит крыша.
По вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить распространение огня и потушить пожар.
Отметим, что сегодня в Насиминском районе столицы на кухне объекта общей площадью 180 кв.м. (функционирует как ресторан), расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелась фритюрница. Объект был защищен. Пожар был потушен.