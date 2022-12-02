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В Баку произошел пожар в еще одном ресторане

В Баку произошел пожар в еще одном ресторане В Баку произошел пожар в еще одном ресторане.
Происшествия
2 декабря 2022 г. 16:52
В Баку произошел пожар в еще одном ресторане

В Баку произошел пожар в еще одном ресторане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, поступила предварительная информация, что в ресторане, расположенном на улице Микаила Алиева в Низаминском районе Баку, горит крыша.

По вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить распространение огня и потушить пожар.

Отметим, что сегодня в Насиминском районе столицы на кухне объекта общей площадью 180 кв.м. (функционирует как ресторан), расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелась фритюрница. Объект был защищен. Пожар был потушен.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir restoranda yanğın olub

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