О нас
Аудио новости

В Баку предъявлено обвинение экс-директору, убившему мать и ее несовершеннолетних детей

В Баку предъявлено обвинение экс-директору, убившему мать и ее несовершеннолетних детей В отношении Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве матери и малолетних детей в Баку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия
22 февраля 2022 г. 19:07
В Баку предъявлено обвинение экс-директору, убившему мать и ее несовершеннолетних детей

В отношении Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей в Баку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что решение было объявлено в Низаминском районном суде.

По факту умышленного убийства на территории Низаминского района Гюльнар Гарахановой 1983 г.р. и двух ее детей к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 181.2.4, 181.2.5, 181.3.3 УК АР привлечен родственник убитой Ахад Алиев.

Отметим, что Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве матери и ее детей в Баку, ранее работал директором школы села Новрузлу Саатлинского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda ana və övladlarını öldürən keçmiş direktora əlavə ittiham irəli sürülüb

Экслюзивные новости

И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi