В Баку предъявлено обвинение экс-директору, убившему мать и ее несовершеннолетних детей

В отношении Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве матери и малолетних детей в Баку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Ахада Алиева, обвиняемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей в Баку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что решение было объявлено в Низаминском районном суде.

По факту умышленного убийства на территории Низаминского района Гюльнар Гарахановой 1983 г.р. и двух ее детей к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9, 120.2.11, 181.2.4, 181.2.5, 181.3.3 УК АР привлечен родственник убитой Ахад Алиев.

Отметим, что Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве матери и ее детей в Баку, ранее работал директором школы села Новрузлу Саатлинского района.