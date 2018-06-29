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    В Баку пожилой мужчина покончил с собой, бросившись с пятого этажа

    © Foto: Report.az

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло самоубийство.

    Как передает Report, Джаббаров Натиг Агамирза оглы 1968 г.р. поссорился с членами семьи.

    Затем он вышел на балкон и бросился. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр № 3.

    По сообщениям врачей, в учреждение здравоохранения он уже поступил в агональном состоянии. Несмотря на оказание медицинской помощи, он скончался.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса.

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