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    В Баку пожилой мужчина найден мертвым в своем доме

    Происшествие зарегистрировано в Насиминском районе
    © Foto: Report.az

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку человек, оставшись в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире, скончался.

    Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

    На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска. Открыв дверь, они обнаружили там тело Буньядова Ильгара Нуреддин оглы. Тело было передано по назначению.

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