В Баку пьяный водитель ударил сотрудника ДПС головой

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку в отношении сотрудника дорожной полиции применена сила.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории пятого жилого массива поселка Ени Гюнешли Сураханского района столицы.

Житель города Баку Рашад Шукюров 1983 г.р., управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы, старшим сержантом полиции Вугаром Мамедовым. Р.Шукюров применил в отношении сотрудника полиции насилие, нанеся ему удары головой и ногой, и скрылся с места происшествия.

Р.Шукюров задержан.

Факт расследуется.