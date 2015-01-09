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    ​В Баку от угарного газа погибли три члена одной семьи

    По факту ведется расследование

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку от угарного газа отравились мать с двумя детьми. Об этом Report сообщили из правоохранительных органов.

    Инцидент произошел на территории молочного совхоза в Хазарском районе.

    От угарного газа отравились Гюльмира Мамедова 1972 года рождения и ее дети - 21-летняя Дарья Мамедова и 20-летний Тогрул Мамедов. Все три члена одной семьи погибли.

    По информации, через два дня должна была состояться помолвка Д.Мамедовой.

    По факту ведется расследование. 

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