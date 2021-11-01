В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег,

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег, полученной от студентов.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Мамедова были опрошены свидетели и потерпевшие.

Сначала показания дал свидетель Исмет Назаров. Он сообщил, что его сын получал в БСУ второе образование: "За три года университет попросил у меня 5 тыс. манатов. Потом сумма сократилась до 4 тыс. Я встретился с Дурданой Алиевой, чтобы заплатить, она сказала, что деньги я должен дать ей. Она также обещала помочь в вопросе моей дочери. Она учится на третьем курсе университета и у нее долг в размере 1100 манатов".

Комментируя показания, Д.Алиева заявила, что все полученные 4 тыс. манатов передала экс-ректору университета Нурлане Алиевой.

Затем были заслушаны показания свидетеля Мехмана Наджафова. Он сообщил, что передал обвиняемой 1000 манатов на оплачу обучения: "Я должен был заплатить за обучение 2 200 манатов. Д.Алиева сказала, что я должен заплатить ей первый взнос в размере 1000 манатов. Эти 1000 манатов я отдал ей, а остальные 1200 перевел через терминал для оплаты. Потом выяснилось, что ни одна из этих сумм не дошла до кассы университета".

Свидетель Ульвия Исмаилова сообщила, что в 2020 году передала Д.Алиевой 2 тыс. манатов для получения в БСУ второго образования: "Д.Алиева сказала, что обучение продлится 3 года, а оплата составит 2 тыс. манатов за год. Она попросила передать деньги ей, что я и сделала. В декабре мне позвонили из университета и сказали, что оплата не прошла. Я до сих пор должна университету".

Процесс продолжится 15 ноября.

На основании многочисленных жалоб, поступивших от студентов о противоправных действиях Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.

Согласно обвинению, в 2018-2021 годах, когда Дурдана Алиева была заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ), она под видом оплаты обучения получила от 123 студентов 226 тысяч манатов.