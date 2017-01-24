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    В Баку неизвестный столкнул женщину с моста, в результате чего она скончалась

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Баку 55-летняя женщина скончалась в результате падения с моста. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Хазарского района. 

    Согласно информации, в поселке Мярдякан под мостом была обнаружена 55-летняя Севда Мамедова, которая упала и получила тяжелые телесные повреждения. Женщина была доставлена в больницу при помощи окружающих, где позже скончалась. 

    В ходе расследования выяснилось, что женщину с моста столкнул неизвестный. 

    По факту возбуждено уголовное дело.

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