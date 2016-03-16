Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный автомобиль врезался в машину посольства.
Как сообщает Report, случай произошел на улице Ландау, 7.
Неизвестный автомобиль марки Volkswagen врезался сзади в автомобиль марки Mercedes, принадлежащий посольству Ирана, и управляемый жителем Баку 39-летним Эльнуром Шихмамедовым.
Автомобиль марки Volkswagen скрылся с места происшествия. Потерпевших в результате аварии нет, однако пострадал автомобиль.
По факту ведется расследование в 26-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.
News DepartmentАвтор новости
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