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    В Баку неизвестный автомобиль врезался в машину посольства

    Автомобиль марки Volkswagen скрылся с места происшествия

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный автомобиль врезался в машину посольства.

    Как сообщает Report, случай произошел на улице Ландау, 7. 

    Неизвестный автомобиль марки Volkswagen врезался сзади в автомобиль марки Mercedes, принадлежащий посольству Ирана, и управляемый жителем Баку 39-летним Эльнуром Шихмамедовым.  

    Автомобиль марки Volkswagen скрылся с места происшествия. Потерпевших в результате аварии нет, однако пострадал автомобиль. 

    По факту ведется расследование в 26-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.

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