В Баку неизвестный автомобиль врезался в машину посольства

16 марта, 2016 17:09

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный автомобиль врезался в машину посольства. Как сообщает Report, случай произошел на улице Ландау, 7. Неизвестный автомобиль марки Volkswagen врезался сзади в автомобиль марки Mercedes, принадлежащий посольству Ирана, и управляемый жителем Баку 39-летним Эльнуром Шихмамедовым. Автомобиль марки Volkswagen скрылся с места происшествия. Потерпевших в результате аварии нет, однако пострадал автомобиль. По факту ведется расследование в 26-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.