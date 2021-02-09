В Баку начальник почтового отделения арестован за недостачу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу начальника почтового отделения №81 почтового филиала №5 ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Суджаят Алекперовой.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу начальника почтового отделения №81 почтового филиала №5 ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Суджаят Алекперовой.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

Согласно приговору, С.Алекперова была приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Избранная в отношении обвиняемой мера пресечения в виде полицейского контроля была заменена на меру пресечения в виде заключения под стражу, женщина была арестована в зале суда.

С.Алекперову признали виновной в растрате в крупном размере и служебном подлоге.

Согласно обвинению, в ходе аудиторской проверки в почтовом отделении была выявлена недостача денежных средств на сумму 25 398 манатов и 16 000 долларов США, в общей сложности на сумму 52 598 манатов.

Начальнику почтового отделения предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.