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    В Баку на улице мужчину средних лет ударили ножом

    Гусейнов получил два ножевых ранения в область плеча

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе во время драки один человек получил ножевое ранение.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Рамана, в жилом массиве "Шушинский городок".

    Гусейнов Зохраб Шамиль оглу 1983 г.р. подрался с неизвестым ему человеком. В итоге последний напал на него с ножом. З.Гусейнов получил два ножевых ранения в область плеча. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

    По факту Сабунчинское районное управление полиции ведет следствие. 

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