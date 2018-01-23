В Баку на улице мужчину средних лет ударили ножом

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе во время драки один человек получил ножевое ранение.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Рамана, в жилом массиве "Шушинский городок".

Гусейнов Зохраб Шамиль оглу 1983 г.р. подрался с неизвестым ему человеком. В итоге последний напал на него с ножом. З.Гусейнов получил два ножевых ранения в область плеча. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

По факту Сабунчинское районное управление полиции ведет следствие.