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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку на мусорке обнаружены граната и большое количество патронов.

Об этом Report сообщили из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана ( ANAMA).

Отмечается, что 13 октября из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о наличии на территории поселка Гарачухур Сабунчинского района Баку снаряда: "На указанную территорию незамедлительно была направлена особая мобильная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA. При осмотре мусорки на 16-ом перекрестке жилого участка на территории поселка были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы (1 ручная граната Ф-1 и 265 патронов калибра 7.62 мм), которые были увезены на специальную территорию ANAMA для уничтожения. Был произведен также осмотр близлежащего участка в 30 кв. м. Других опасных предметов или устройств обнаружено не было".