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    В Баку лошадь понеслась и потащила за собой 20-летнего парня

    Пострадавший получил тяжелые травмы

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку лошадь понеслась и потащила за собой 20-летнего парня.

    Как сообщает Report, несчастный случай произошел напротив дома №1 по улице Мехти Гусейнзаде поселка Маштага.

    Рагимов Гуламали Надир оглу 1996 г.р. захотел сесть верхом на недавно купленную им лошадь. Животное испугалось. Поводья зацепились за ногу Г.Рагимова и лошадь потащила парня на несколько метров. Остановить животное удалось лишь после вмешательства соседей.

    Получивший тяжелые травмы Г.Рагимов помещен в 3-ю городскую клиническую больницу.

    По факту ведется расследование. 

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