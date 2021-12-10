В Баку лица, представившиеся ветеранами войны, избили членов муниципалитета

В Баку лица, представившиеся ветеранами Карабахской войны (гази), избили членов муниципалитета.

В Баку лица, представившиеся ветеранами Карабахской войны (гази), избили членов муниципалитета.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов, 9 декабря около 11:00 группа лиц, представившись ветеранами Карабахской войны (гази) и сотрудниками ООО Çinar Park, ворвалась в административное здание муниципалитета Ясамальского района.

Выражая недовольство преждевременным расторжением договора между муниципалитетом и ООО Çinar Park, они совершили погромы в комнатах административного здания и избили двух членов муниципалитета, причинив им телесные повреждения.

Начато уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, назначены экспертизы, ведутся следственные мероприятия.