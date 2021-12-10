О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку лица, представившиеся ветеранами войны, избили членов муниципалитета

В Баку лица, представившиеся ветеранами войны, избили членов муниципалитета В Баку лица, представившиеся ветеранами Карабахской войны (гази), избили членов муниципалитета.
Происшествия
10 декабря 2021 г. 14:57
В Баку лица, представившиеся ветеранами войны, избили членов муниципалитета

В Баку лица, представившиеся ветеранами Карабахской войны (гази), избили членов муниципалитета.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов, 9 декабря около 11:00 группа лиц, представившись ветеранами Карабахской войны (гази) и сотрудниками ООО Çinar Park, ворвалась в административное здание муниципалитета Ясамальского района.

Выражая недовольство преждевременным расторжением договора между муниципалитетом и ООО Çinar Park, они совершили погромы в комнатах административного здания и избили двух членов муниципалитета, причинив им телесные повреждения.

Начато уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, назначены экспертизы, ведутся следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda özlərini Qarabağ qazisi kimi təqdim edən şəxslər bələdiyyə üzvlərini döyüb

Самое важное

SOCAR увечил долю в Шахдениз
SOCAR увечил долю в "Шахдениз"
10 декабря 2021 г. 14:32
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
10 декабря 2021 г. 11:24
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
10 декабря 2021 г. 11:11
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi