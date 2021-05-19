В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах

Она обратилась в правоохранительные органы в связи со случившимся

В Баку таксист повел себя непристойно по отношению к своей клиентке.

Как сообщает Report, женщина сама поделилась информацией об этом в социальных сетях.

По ее словам, вечером она вышла с работы и села в такси возле станции метро "20 Января":

"В машине был еще один пожилой мужчина, он сошел на "Шамахинке". Было темно и я не могла понять, в какую сторону мы едем. По дороге он сначала стал задавать мне вопросы, потом начал приставать, угрожать. Мне стало страшно. Я позвонила матери и закричала, чтобы она позвонила в полицию. Машина мчалась на большой скорости. Все, что я смогла разглядеть, что мы едем по дороге в сторону ТЦ "Седерек". Я стала в панике бить по стеклам автомобиля, кричать, что если он не остановится, позвоню в полицию, родне. Не знаю, о чем он подумал, может, испугался, но развернул машину и через какое-то время вернул меня обратно, к метро "20 Января"".

По словам женщины, она обратилась в правоохранительные органы в связи со случившимся.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили Report, что в связи с инцидентом начато расследование.