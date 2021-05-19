О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах

В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах Она обратилась в правоохранительные органы в связи со случившимся
Происшествия
19 мая 2021 г. 11:50
В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах

В Баку таксист повел себя непристойно по отношению к своей клиентке.

Как сообщает Report, женщина сама поделилась информацией об этом в социальных сетях.

По ее словам, вечером она вышла с работы и села в такси возле станции метро "20 Января":

"В машине был еще один пожилой мужчина, он сошел на "Шамахинке". Было темно и я не могла понять, в какую сторону мы едем. По дороге он сначала стал задавать мне вопросы, потом начал приставать, угрожать. Мне стало страшно. Я позвонила матери и закричала, чтобы она позвонила в полицию. Машина мчалась на большой скорости. Все, что я смогла разглядеть, что мы едем по дороге в сторону ТЦ "Седерек". Я стала в панике бить по стеклам автомобиля, кричать, что если он не остановится, позвоню в полицию, родне. Не знаю, о чем он подумал, может, испугался, но развернул машину и через какое-то время вернул меня обратно, к метро "20 Января"".

По словам женщины, она обратилась в правоохранительные органы в связи со случившимся.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили Report, что в связи с инцидентом начато расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda taksi sürücüsü müştərisi olan qadını qaçırmaq istədi

Другие новости из категории

Стрелявший в азербайджанских пограничников нарушитель ликвидирован
Стрелявший в азербайджанских пограничников нарушитель ликвидирован
19 мая 2021 г. 11:36
В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 
В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 
19 мая 2021 г. 11:07
В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли
В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли
19 мая 2021 г. 10:14
В Баку трактор сбил пешехода 
В Баку трактор сбил пешехода 
19 мая 2021 г. 09:41
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода
19 мая 2021 г. 03:29
В Баку арестован бывший следователь
В Баку арестован бывший следователь
18 мая 2021 г. 17:59
В Шеки уничтожено полторы тонны конопли
ФотоВ Шеки уничтожено полторы тонны конопли
18 мая 2021 г. 10:39
В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе
В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе
18 мая 2021 г. 10:23
Семейная трагедия в Гаджигабуле, есть погибший и раненые
Семейная трагедия в Гаджигабуле, есть погибший и раненые
18 мая 2021 г. 08:28
ДТП в Баку, есть пострадавший
ДТП в Баку, есть пострадавший
18 мая 2021 г. 07:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi