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    В Баку избили женщину с дефектом речи

    Она госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку избили женщину с дефектом речи.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Гюнешли. 

    Согласно информации, Бадалову Басти Аллахверди гызы (1993 г.р.) избили соседи в подъезде здания. Она получили телесные повреждения в области лица и тела.

    Б.Бадалова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3.

    Отметим, что Б.Бадалова живет одна. Во время происшествия дверь ее квартиры была открытой.

    По факту проводится расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.

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