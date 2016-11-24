Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку избили женщину с дефектом речи.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Гюнешли.
Согласно информации, Бадалову Басти Аллахверди гызы (1993 г.р.) избили соседи в подъезде здания. Она получили телесные повреждения в области лица и тела.
Б.Бадалова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3.
Отметим, что Б.Бадалова живет одна. Во время происшествия дверь ее квартиры была открытой.
По факту проводится расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook