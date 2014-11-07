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    В Баку из находящегося в горящем здании детского сада эвакуировано 50 детей

    Все жильцы были также эвакуированы из здания

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности с связи с пожаром в многоэтажном здании по адресу ул. Сулеймана Везирова, 22, Хатаинского района г. Баку. Как сообщил Report заместитель начальника государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рза Худиев, пожар возник в результате возгорания проводов, проходящих по шахте здания от подвала до 16-го этажа.

    Из детского сада, расположенного на втором этаже здания, были эвакуированы 50 детей и 15 работников учреждения.

    Все жильцы дома были также эвакуированы.

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