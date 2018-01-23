В Баку движущийся назад автомобиль сбил пешехода

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Находящийся в нетрезвом состоянии 58-летний Гурбанов Васиф Валех оглу вышел на проезжую часть дороги на улице Натаван. В этот момент подающий назад автомобиль марки Mercedes сбил В. Гурбанова. Пострадавший получил различные телесные повреждения и был помещен в больницу.

По факту 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции ведет следствие.