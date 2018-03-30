В Баку бывший заключенный хотел продать более 2 кг героина

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции осуществлена очередная операция по предотвращению незаконного оборота наркотических средств.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, в отдел по борьбе с наркотиками Сабаильского РУП поступила информация о том, что житель Агдамского района, ранее судимый Рамиль Исмайлов хочет продать наркотические средства, а именно героин в крупном размере.

В результате проведенных неотложных оперативных действий, этот человек был задержан полицией при попытке продажи 2 кг 200 гр героина за 11000 манатов условному покупателю.

Р.Исмайлов в своих показаниях признался, что купил героин у незнакомого ему гражданина Ирана в Билясуварском районе и привез в город Баку с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.