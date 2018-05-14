В Баку азербайджанцы Европы проведут соревнования по профессиональному боксу

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 2 июня при организационной поддержке и содействии Магдебургского общества "Азербайджанская культура" (Германия), действующего на протяжении долгих лет в этой стране Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Спортивного клуба "Габала" в Баку пройдут соревнования по профессиональному боксу.

Как сообщили Report в КАЕ, председатель общества-организатора и комитета, вице-президент КАЕ Яшар Нифталиев объявил количество спортсменов.

В соревнованиях, организованных по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, примут участие 15 спортсменов из европейских стран.

Они выйдут на ринг в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" и будут бороться по версиям IBO-WBC и WBCA.