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    В Баку азербайджанцы Европы проведут соревнования по профессиональному боксу

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 2 июня при организационной поддержке и содействии Магдебургского общества "Азербайджанская культура" (Германия), действующего на протяжении долгих лет в этой стране Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Спортивного клуба "Габала" в Баку пройдут соревнования по профессиональному боксу.

    Как сообщили Report в КАЕ, председатель общества-организатора и комитета, вице-президент КАЕ Яшар Нифталиев объявил количество спортсменов.  

    В соревнованиях, организованных по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, примут участие 15 спортсменов из европейских стран.

    Они выйдут на ринг в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" и будут бороться по версиям IBO-WBC и WBCA. 

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