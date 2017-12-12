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    В Баку автомобиль сбил женщину

    Ее состояние тяжелое

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, женщина приблизительно 70-75 лет пыталась перейти дорогу близ магазина "Айхан" в поселке Забрат, в этот момент ее сбил автомобиль марки "Опель". Женщина получила тяжелые травмы, вследствие этого пока не удалось установить ее личность.

    Водитель привез пострадавшую в больницу. По информации врачей, состояние женщины тяжелое.

    Сабунчинское районное управление полиции проинформировано об инциденте.

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