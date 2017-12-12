В Баку автомобиль сбил женщину

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, женщина приблизительно 70-75 лет пыталась перейти дорогу близ магазина "Айхан" в поселке Забрат, в этот момент ее сбил автомобиль марки "Опель". Женщина получила тяжелые травмы, вследствие этого пока не удалось установить ее личность.

Водитель привез пострадавшую в больницу. По информации врачей, состояние женщины тяжелое.

Сабунчинское районное управление полиции проинформировано об инциденте.