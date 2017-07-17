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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил всех членов одной семьи.

Как сообщает Report, происшествие произошло в Хазарском районе.

В поселке Мярдякан легковой автомобиль сбил стоящих на остановке Гурбанова Араза Гурбан оглу 1975 г.р., Нуралиеву Махлугу Эйнулла гызы 1975 г.р. и их детей 12-летнего Гурбанова Рагима Араз оглу и 13-летнего Рахмана Араз оглу. В результате они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Клинический медцентр №3.

Совершивший наезд водитель задержан сотрудниками Хазарского районного управления полиции.