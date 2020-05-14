В Баку автомобиль сбил велосипедиста

В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, происшествие произошло на ул. Р.Бехбудова.

Водитель автомобиля марки “Hyundai” с государственным регистрационным знаком 90-LL-426 сбил велосипедиста Алекберова Тамерлана, 1994-го года рождения, который двигался в противоположном направлении.

В результате ДТП сотрудники полиции оказали первичную медицинскую помощь лицу, получившему различные ранения. Далее раненый был госпитализирован при помощи бригады скорой помощи. Ему поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой лодыжки.

По факту ведется расследование.