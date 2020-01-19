В Баку автомобиль сбил молодого человека, он находится в тяжелом состоянии

В Баку автомобиль сбил пешехода и отбросил его на другой автомобиль.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе.
Вблизи станции метро "Иншаатчылар" 22-летнего молодого человека по имени Рашад (фамилия уточняется) сбил автомобиль. От силы удара пешехода отбросило на другой автомобиль.
Молодой человек госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения различной степени тяжести.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.