В Баку автомобиль сбил молодого человека, он находится в тяжелом состоянии

В Баку автомобиль сбил пешехода и отбросил его на другой автомобиль.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе.

Вблизи станции метро "Иншаатчылар" 22-летнего молодого человека по имени Рашад (фамилия уточняется) сбил автомобиль. От силы удара пешехода отбросило на другой автомобиль.

Молодой человек госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.