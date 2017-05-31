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    Автомобиль насмерть сбил 38-летнюю женщину в Баку

    Автомобиль сбил желавшую перейти дорогу Ламию Гулиеву

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе.

    Желавшая перейти дорогу Гулиева Ламия Афраил гызы 1979 г.р. была сбита автомобилем. В результате она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь женщины не удалось.

    По факту Сабаильским районным управлением полиции ведется расследование.

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