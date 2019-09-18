В Баку автомобиль насмерть сбил 25-летнюю девушку - ОБНОВЛЕНО

Главное управление полиции и прокуратура города Баку совместно прокомментировали информацию о дорожно-транспортном происшествии в Баку.

Как сообщает Report, в совместном заявлении говорится, что 17 сентября в радиусе 21:00 в Насиминском районе на проспекте Вагифа управляемый Рамалом Мамедовым автомобиль марки Volkswagen Passat с государственным регистрационным знаком 10-GN-002 сбил на пешеходном переходе Гюльгюн Амирасланлы 1994 г.р. Доставленная в больницу девушка скончалась от полученных травм.

По факту в следственном отделе Управления полиции Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

В рамках уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и проведены неотложные следственные действия. Водитель Рамал Мамедов был привлечен к следствию и допрошен при участии его адвоката.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

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В Наримановском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report, переходившую дорогу вблизи станции метро "Гянджлик" Амирасланлы Гюльгюн Садай гызы 1994 г.р. сбил автомобиль марки "Мазерати" с государственным номерным знаком "10-XE-011".

Водитель доставил девушку в больницу, но спасти ее не удалось.