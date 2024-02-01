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В Баку арестован водитель, под воздействием наркотиков повредивший более 10 автомобилей 

В Баку арестован водитель, под воздействием наркотиков повредивший более 10 автомобилей  В Баку арестован водитель, который под воздействием наркотиков совершил автохулиганство и повредил более десятка автомобилей.
Происшествия
1 февраля 2024 г. 20:25
В Баку арестован водитель, под воздействием наркотиков повредивший более 10 автомобилей 

В Баку арестован водитель, который под воздействием наркотиков совершил автохулиганство и повредил более десятка автомобилей.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Opel с госзнаком 77-DK-952, проигнорировав требование сотрудников Управления ГДП города Баку остановиться после совершенного им дорожно-транспортного происшествия, продолжил движение по центральным улицам и проспектам столицы в направлении, противоположном транспортному потоку.

В результате принятых мер был задержан водитель Зульфугаров Орхан Шахлар оглу, повредивший в ДТП более десятка автомобилей. Во время медицинского освидетельствования было установлено, что О.Зульфугаров находится под воздействием наркотических средств.

При осмотре транспортного средства, которым управлял Зульфугаров, было изъято общим весом 2,680 грамма метамфетамина.

Собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения. По решению суда водительские права данного лица были ограничены на 2 года. Кроме того, за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda narkotik vasitənin təsiri altında 10-dan çox avtomobilə ziyan vuran sürücü həbs edilib

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