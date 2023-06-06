О нас

В Баку арестован нарушитель спокойствия жителей

В Баку арестован нарушитель спокойствия жителей В Баку арестован мужчина, который ночью использовал пиротехнические средства, создающие мощный звуковой эффект, в Наримановском районе столицы.
Происшествия
6 июня 2023 г. 10:54
В Баку арестован нарушитель спокойствия жителей

В Баку арестован мужчина, который ночью использовал пиротехнические средства, создающие мощный звуковой эффект, в Наримановском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Прошлой ночью около 3 часов ночи неизвестный использовал пиротехнические средства, создавшие мощный звуковой эффект, во дворе одного из зданий в Наримановском районе, в связи с чем поступили многочисленные жалобы жителей. Действия данного лица также были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на административной территории. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отдела полиции Наримановского районного управления полиции, был задержан житель столицы Гасан Гусейнли.

В отношении него составлен протокол по соответствующей статье КоАП, а собранный материал направлен на рассмотрение в Наримановский районный суд. По решению суда он был арестован в административном порядке сроком на 5 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sakinlərin ciddi narazılığına səbəb olan şəxs həbs edilib

Другие новости из категории

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в угоне автомобилей
В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в угоне автомобилей
6 июня 2023 г. 11:51
В Лерике активизировались оползневые зоны
ФотоВ Лерике активизировались оползневые зоны
6 июня 2023 г. 10:37
В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб
В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб
6 июня 2023 г. 09:47
В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший
В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший
6 июня 2023 г. 09:42
В Сабунчу столкнулись автомобили, пострадал один человек
В Сабунчу столкнулись автомобили, пострадал один человек
6 июня 2023 г. 09:17
В Газахе уничтожено 12,5 тыс. кустов дикорастущей конопли
ФотоВ Газахе уничтожено 12,5 тыс. кустов дикорастущей конопли
6 июня 2023 г. 08:27
В Сабунчинском районе Баку 17-летнего парня сбил автомобиль
В Сабунчинском районе Баку 17-летнего парня сбил автомобиль
6 июня 2023 г. 03:19
В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавшие
В Геранбое произошло ДТП, есть пострадавшие
6 июня 2023 г. 02:51
В Билясуваре три человека пострадали в ДТП
В Билясуваре три человека пострадали в ДТП
5 июня 2023 г. 23:57
В Шамкире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Шамкире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
5 июня 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi