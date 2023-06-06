В Баку арестован нарушитель спокойствия жителей

В Баку арестован мужчина, который ночью использовал пиротехнические средства, создающие мощный звуковой эффект, в Наримановском районе столицы.

В Баку арестован мужчина, который ночью использовал пиротехнические средства, создающие мощный звуковой эффект, в Наримановском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Прошлой ночью около 3 часов ночи неизвестный использовал пиротехнические средства, создавшие мощный звуковой эффект, во дворе одного из зданий в Наримановском районе, в связи с чем поступили многочисленные жалобы жителей. Действия данного лица также были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на административной территории. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отдела полиции Наримановского районного управления полиции, был задержан житель столицы Гасан Гусейнли.

В отношении него составлен протокол по соответствующей статье КоАП, а собранный материал направлен на рассмотрение в Наримановский районный суд. По решению суда он был арестован в административном порядке сроком на 5 дней.