В Баку задержан мужчина, силой отобравший автомобиль у водителя такси

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, ограбивший водителя такси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, 31 октября в поселке Маштага в автомобиль марки Opel Vektra жителя Бейлаганского района Захира Гасанова, функционирующего как такси, сел неизвестный пассажир, который, ударив водителя кулаком по улицу, отобрал у него деньги и угнал автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, автомобиль был найден 1 ноября без повреждений на улице Абшерон поселка Нардаран. 9 ноября был задержан житель города Баку Джейхун Муталлимзаде 1993 г.р., подозреваемый в угоне автомобиля.

По факту ведется расследование.