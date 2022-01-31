В Баку арестован мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции

В Баку арестован Фуад Исмаилов, проявивший неуважение к государственному флагу Турецкой Республики.

В Баку арестован Фуад Исмайлов, проявивший неуважение к государственному флагу Турецкой Республики.

Как передает Report, по решению Низаминского районного суда Ф.Исмайлов признан виновным по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка) и арестован на 30 суток.

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором запечатлено неуважительное отношение к государственному флагу братской страны. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, Фуад Исмайлов 1985 года рождения задержан в кратчайшее время.