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В Баку арестован мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции

В Баку арестован мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции В Баку арестован Фуад Исмаилов, проявивший неуважение к государственному флагу Турецкой Республики.
Происшествия
31 января 2022 г. 22:57
В Баку арестован мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции

В Баку арестован Фуад Исмайлов, проявивший неуважение к государственному флагу Турецкой Республики.

Как передает Report, по решению Низаминского районного суда Ф.Исмайлов признан виновным по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка) и арестован на 30 суток.

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором запечатлено неуважительное отношение к государственному флагу братской страны. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, Фуад Исмайлов 1985 года рождения задержан в кратчайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Türkiyə bayrağına hörmətsizlik edən şəxs həbs olunub

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