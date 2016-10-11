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    В Баку 25-летний мужчина нанес своей жене множественные ножевые ранения шилом

    По факту проводится расследование

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Житель Баку нанес своей жене тяжелые телесные повреждения.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: ул. Нахимова, 3. 

    Валех Мамедов (1991 г.р.) на почве семейного конфликта нанес шилом множественные ножевые ранения своей жене Гызбас Мамедовой (1990 г.р.) в области спины, живота и руки.

    Г.Мамедова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3, ее состояние удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование.

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