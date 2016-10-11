В Баку 25-летний мужчина нанес своей жене множественные ножевые ранения шилом

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Житель Баку нанес своей жене тяжелые телесные повреждения.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: ул. Нахимова, 3.
Валех Мамедов (1991 г.р.) на почве семейного конфликта нанес шилом множественные ножевые ранения своей жене Гызбас Мамедовой (1990 г.р.) в области спины, живота и руки.
Г.Мамедова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3, ее состояние удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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