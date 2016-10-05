В Баку 15-летний подросток насмерть сбил пожилого мужчину

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку 15-летний подросток насмерть сбил 75-летнего мужчину.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

На территории 5-го жилого участка поселка житель Баку Гадир Гаджиев 2001 года рождения на автомобиле марки Mercedes сбил жителя поселка Замана Гулиева 1941 года рождения.

Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №3, где скончался.

По факту ведется расследование.