В Баку 15-летний подросток насмерть сбил пожилого мужчину

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку 15-летний подросток насмерть сбил 75-летнего мужчину.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.
На территории 5-го жилого участка поселка житель Баку Гадир Гаджиев 2001 года рождения на автомобиле марки Mercedes сбил жителя поселка Замана Гулиева 1941 года рождения.
Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №3, где скончался.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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