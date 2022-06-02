В бакинском убежище детей подвергали истязаниям

В бакинском убежище для детей воспитанников месяцами подвергали истязаниям.

В бакинском убежище для детей воспитанников месяцами подвергали истязаниям.

Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

Сообщается, что в Сабунчинской районной прокуратуре было проведено разбирательство в связи с обнаружением следов насилия на теле детей во время мониторинга, проведенного 10.05.2022 с участием различных госорганов в расположенном в поселке Бакиханов убежище.

Проведенное разбирательство выявило, что Дж.М. (имя и фамилия условные) в период пребывания в убежище с февраля по начало мая 2022 года подвергался различного рода психологическому и физическому насилию, а также был свидетелем психологического и физического насилия в отношении других содержащихся в убежище детей. Кроме того, на телах двух других детей были обнаружены следы насилия, время появления которых совпадает с периодом содержания в убежище.

По факту в районной прокуратуре заведено уголовное дело по статьям 309.1 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства), 133.2.1 (истязание в отношении двух или более лиц либо лица) и 133.2.4 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК АР.

Следствие продолжается.