О нас

В бакинском убежище детей подвергали истязаниям

В бакинском убежище детей подвергали истязаниям В бакинском убежище для детей воспитанников месяцами подвергали истязаниям.
Происшествия
2 июня 2022 г. 10:11
В бакинском убежище детей подвергали истязаниям

В бакинском убежище для детей воспитанников месяцами подвергали истязаниям.

Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

Сообщается, что в Сабунчинской районной прокуратуре было проведено разбирательство в связи с обнаружением следов насилия на теле детей во время мониторинга, проведенного 10.05.2022 с участием различных госорганов в расположенном в поселке Бакиханов убежище.

Проведенное разбирательство выявило, что Дж.М. (имя и фамилия условные) в период пребывания в убежище с февраля по начало мая 2022 года подвергался различного рода психологическому и физическому насилию, а также был свидетелем психологического и физического насилия в отношении других содержащихся в убежище детей. Кроме того, на телах двух других детей были обнаружены следы насилия, время появления которых совпадает с периодом содержания в убежище.

По факту в районной прокуратуре заведено уголовное дело по статьям 309.1 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства), 133.2.1 (истязание в отношении двух или более лиц либо лица) и 133.2.4 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК АР.

Следствие продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda sığınacaqda uşaqlara aylarla əzab verilib

Другие новости из категории

На Межбанк Азербайджана подали в суд
На Межбанк Азербайджана подали в суд
2 июня 2022 г. 09:52
В Сабирабаде автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
В Сабирабаде автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста
2 июня 2022 г. 08:35
В Баку автомобиль сбил молодого человека
В Баку автомобиль сбил молодого человека
2 июня 2022 г. 06:55
В Кюрдамире КамАЗ столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые
ФотоВ Кюрдамире "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие и раненые
2 июня 2022 г. 00:14
В Гяндже ножевое ранение получил житель Дашкесана
В Гяндже ножевое ранение получил житель Дашкесана
1 июня 2022 г. 22:38
ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
1 июня 2022 г. 22:22
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин
ANAMA: В мае на освобожденных территориях обезврежены 825 мин
1 июня 2022 г. 13:14
В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов
В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов
1 июня 2022 г. 11:13
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
1 июня 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi