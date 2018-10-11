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    В бакинском суде 70-летний пострадавший потребовал у грабителей компенсацию

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжаются судебные слушания по уголовному делу обвиняемых в разбое Кямала Фархадова, Сиявуша Шафиева, Рамиля Гулиева и Эльчина Асланова.

    По сообщению Report, на суде под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил 70-летний пострадавший Виктор Мамедов.

    Он заявил, что знает в лицо двух подсудимых. Пострадавший заявил, что из его дома были похищены 4 тыс. манатов и 550 долларов, потребовав компенсировать нанесенный ущерб.

    Обвиняемый К.Фархадов сознался в содеянном. 

    Очередное заседание суда назначено на 18 октября.

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