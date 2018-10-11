В бакинском суде 70-летний пострадавший потребовал у грабителей компенсацию

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжаются судебные слушания по уголовному делу обвиняемых в разбое Кямала Фархадова, Сиявуша Шафиева, Рамиля Гулиева и Эльчина Асланова.

По сообщению Report, на суде под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил 70-летний пострадавший Виктор Мамедов.

Он заявил, что знает в лицо двух подсудимых. Пострадавший заявил, что из его дома были похищены 4 тыс. манатов и 550 долларов, потребовав компенсировать нанесенный ущерб.

Обвиняемый К.Фархадов сознался в содеянном.

Очередное заседание суда назначено на 18 октября.