В бакинском метро пропал 16-летний юноша

В Баку 16-летний юноша пропал без вести.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 ноября в Бинагадинском районе столицы.

После телефонного разговора с другом по имени Фарман, Алирза Беюкзаде 2003 г.р. вышел из дома по адресу Ясамальский район, ул.М.Фатали, дом 11 и больше не вернулся.

Позже его близкие обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследований выяснилось, что А.Беюкзаде вместе с другом по имени Фарман сошли на станции метро "Мемар Аджеми", однако из-за большого потока пассажиров, потеряли друг друга.

По факту в 7-м отделе полиции Бинагадинского РУП ведется расследование.