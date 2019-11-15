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В бакинском метро пропал 16-летний юноша

В бакинском метро пропал 16-летний юноша

В Баку 16-летний юноша пропал без вести.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 ноября в Бинагадинском районе столицы. 

После телефонного разговора с другом по имени Фарман, Алирза Беюкзаде 2003 г.р. вышел из дома по адресу Ясамальский район, ул.М.Фатали, дом 11 и больше не вернулся. 

Позже его близкие обратились в правоохранительные органы. 

В ходе расследований выяснилось, что А.Беюкзаде вместе с другом по имени Фарман сошли на станции метро "Мемар Аджеми", однако из-за большого потока пассажиров, потеряли друг друга. 

По факту в 7-м отделе полиции Бинагадинского РУП ведется расследование. 

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