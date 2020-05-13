В Азербайджане зарегистрировано 477 разводов в прошлом месяце

Обнародовано число браков и разводов в Азербайджане в апреле в период особого карантинного режима.

Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.

Отмечается, что в апреле в стране зарегистрировано 1 611 браков и 477 разводов.