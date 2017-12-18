Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержаны лица, похитившие таксиста.

Как сообщает Report, задержаны 32-летний Ульви Халилов и 26-летний Умид Алиев, ограбившие занимавшегося перевозкой на собственном автомобиле марки Mercedes пассажиров по маршруту Баку-Гянджа Махира Мамедова 1972 г.р.

Отметим, что инцидент произошел 10 дней назад. Под предлогом поездки в Гянджу двое преступников сначала попросили водителя довезти их до поселка Баладжары, где напав на мужчину, связали его. Затем, усадив связанного водителя в машину, похитители уехали в Исмаиллинский район. Высадив М.Мамедова в лесной полосе на территории села Бизлан, похитители покинули территорию на угнанном автомобиле.