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    ​В Азербайджане задержан мужчина, совершивший кражу из платежного терминала

    По данному факту возбуждено уголовное дело

    Кюрдямир. 17 июня. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, совершивший кражу из платежного терминала в Кюрдамирском районе. Как сообщает ширванское бюро Report, житель района Самир Зияд оглу Исмаилов обратился в Кюрдамирское районное отделение полиции (РОП) с заявлением о краже из платежного терминала в принадлежащем ему магазине "24 saat".

    В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Мухаммад Рафиг оглу Шафиев 1989 г.р., проживающий по адресу ул. Солтана Шихалиева, 36. В ходе следствия выявлено, что он украл из платежного терминала 550 манатов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 УК АР, ведется следствие. 

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