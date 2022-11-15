В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев на территории Саатлинского, Товузского и Лерикского районов.

В результате вырубки 142 деревьев и кустарников экосистеме нанесен ущерб на сумму более 12 тыс. манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (Незаконная вырубка леса) и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.