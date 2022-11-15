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В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.
Происшествия
15 ноября 2022 г. 16:49
В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев на территории Саатлинского, Товузского и Лерикского районов.

В результате вырубки 142 деревьев и кустарников экосистеме нанесен ущерб на сумму более 12 тыс. манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (Незаконная вырубка леса) и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağackəsmə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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