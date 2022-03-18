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В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой деревьев

В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой деревьев В результате расследования, проведенного Управлением по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры, на территории Хачмазского, Сиязанского, Загатальского, Огузского и Самухского районов возбуждено пять уголовных дел.
Происшествия
18 марта 2022 г. 16:19
В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой деревьев

В результате расследования, проведенного Управлением по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры, на территории Хачмазского, Сиязанского, Загатальского, Огузского и Самухского районов возбуждено пять уголовных дел.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, подтверждены факты вырубки деревьев на территориях, находящихся в государственной собственности, особенно на охраняемых территориях, а также на территориях, находящихся в собственности муниципалитетов.

По факту незаконной вырубки деревьев в результате злоупотребления должностными лицами своими полномочиями, возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 и 308.1 Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağac kəsməyə görə 5 cinayət işi başlanılıb

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