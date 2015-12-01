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    ​В Азербайджане во время родов произошел смертельный случай

    Отец умершего новорожденного: В смерти ребенка виноваты врачи, проводившие операцию

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Агдамском районе во время родов умер новорожденный.

    Как сообщает Report, событие произошло в роддоме Агдамской районной центральной больницы в поселке Гузанлы.

    Так, матери умершего новорожденного Миясе Наджафовой было проведено кесарево сечение.

    Муж М.Наджафовой Эльмир Наджафов сообщил Report, что до операции никаких проблем со здоровьем ребенка не наблюдалось: "В смерти ребенка виноваты врачи, проводившие операцию".

    Отметим, что М.Наджафова проживает в поселке Индарх Агджабединского района. 

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