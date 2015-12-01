​В Азербайджане во время родов произошел смертельный случай

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Агдамском районе во время родов умер новорожденный.

Как сообщает Report, событие произошло в роддоме Агдамской районной центральной больницы в поселке Гузанлы.

Так, матери умершего новорожденного Миясе Наджафовой было проведено кесарево сечение.

Муж М.Наджафовой Эльмир Наджафов сообщил Report, что до операции никаких проблем со здоровьем ребенка не наблюдалось: "В смерти ребенка виноваты врачи, проводившие операцию".

Отметим, что М.Наджафова проживает в поселке Индарх Агджабединского района.