​​​​​​​В Азербайджане в ноябре задержаны 38 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ноябре 2023 года задержали 38 человек за нарушение государственной границы.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ноябре 2023 года задержали 38 человек за нарушение государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

18 из них являются гражданами Азербайджана, десять - Непала, пять - Ирана и по одному гражданину Шри-Ланки, Таджикистана, Алжира, Индии и Нигерии.

Кроме того, в пунктах пропуска задержаны 14 человек с поддельными документами, а также 925 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате мер по борьбе с преступностью, задержаны 387 человек, ранее объявленных в розыск. Также пресечены попытки выезда из страны 408 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 24 лиц, которым запрещен въезд в страну.